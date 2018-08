Kylie Jenner posó para la conocida revista Vogue y dejó a todos sus seguidores con los ojos más abiertos. La modelo aparece en la porta de la revista sin una gota de maquillaje y muestra sus labios sin ningún relleno.



La publicación de Kylie Jenner tiene más de 3 millones y medio de likes en Instagram y no es para menos. Los fanáticos de Jenner no pueden creer que posara de esa manera y lo mejor es que se ve muy bien.



"Eres una diosa", "Sin maquillaje y con labios naturales", "¡Wow!", "Deberías usar es look más seguido", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram de Kylie Jenner.



La integrante del reality 'Keeping Up With The Kardashians' se muestra sin ninguna gota de maquillaje, a pesar de que la entrevista en la revista es sobre su marca de maquillaje. Como se recuerda, Kylie Jenner también posó para la revista Forbes como reconocimiento a la millonaria más joven de la actualidad.



La edición australiana de Vogue compartió las imágenes de la sesión en su cuenta de Instagram. La fotografía de Kylie Jenner viene superando más de 5 millones de 'corazoncitos' en la cuenta de la revista.