Kylie Jenner, media hermana de la famosa Kim Kardashian abandonó la ciudad imperial del Cusco junto a su madre sin conocer Machu Picchu. Se desconocen los motivos exactos por los que no habrían acudido a visitar esta maravilla, pero se presume que sería por el mal de altura que sufrió desde que llegó a esta ciudad.

En su cuenta de Snapchat, Kylie Jenner compartió imágenes en compañía de sus amigos y Kris Jenner, su madre. Las celebridades abandonaron el Perú en un vuelo privado. No se sabe cuál sería su destino luego de arribar a Lima.

La tarde del miércoles, Kylie Jenner y su madre recorrieron el parque arqueológico de Chinchero, ubicado a 40 minutos de la ciudad del Cusco. Allí grabaron para su programa 'Keeping up with the Kardashians'.

Al llegar a Cusco, Kylie informó a sus seguidores sobre los dolores de cabeza y los problemas de respiración que tenía.

