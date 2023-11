Lo diste todo pequeña. Kyara Villanella sigue en el ojo de la tormenta luego de su participación en el Miss Teen Universo 2023 , certamen donde quedó en el quinto lugar luego de sufrir una aparatosa caída mientras bajaba de las escaleras.

Como se recuerda, luego de este desafortunado incidente, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito se pronunció en sus redes sociales para anunciar su retiro del modelaje. “Fue lindo, pero ahora tengo más cosas que hacer, más cosas que experimentar. El modelaje no es para mí, pero ha sido increíble poder pasar por esta experiencia”, escribió la joven modelo al compartir su foto donde se la ve modelando.

Todo empezó cuando su mamá, Keiko Fujimori, le dedicó unas tiernas palabras tras su participación en el certamen de belleza internacional. “Kyaris, ha sido una semana con demasiadas pruebas y retos. Este Miss Teen Universe permitió compartir con el mundo tu belleza, inteligencia, simpatía, talento y fuerza. Has dejado el nombre del Perú en alto. Eres top 5, ganaste el premio al mejor proyecto social y también el de mayor popularidad”, empezó diciendo la política en su cuenta de Instagram.

“Supiste destacar por tu sinceridad, defender tus ideas y superar los imprevistos. ¡Como mamá, me siento muy orgullosa! TQM (Te quiero mucho) A seguir brillando”, agregó.

Ante ello, la adolescente se pronunció para asegurar que aún no estaba lista para enfrentar las críticas y que sentía que había defraudado al Perú. “Gracias ma, pero igual me da tristeza que por una caída, todo mi desempeño durante la semana haya desaparecido y que el pensamiento de muchos peruanos haya cambiado al pensar que no me esforcé”, empieza diciendo la joven.

“Di todo de mí y no fue suficiente, solo necesito un tiempo para poder sanar y entender de que si no gane, es parte del plan de Dios y que tengo muchos más retos en la vida que enfrentar. Me da pena, siento que defraude al Perú y que no estoy lista para enfrentar las críticas”, agregó.

“Te quiero mami, pero necesito un tiempo a solas, te escribo el día de mi cumple porque, por ahora, no puedo asimilar que alguien esté orgulloso de mí”, finalizó la joven, quien tiene 15 años.

PERUANOS LA APOYAN ANTE LAS CRÍTICAS

“Una caída la tiene cualquiera, supiste salir de esa situación inmediatamente, sigue creciendo profesionalmente”; “No seas tan dura contigo misma. Con el tiempo entenderás que cada tropiezo en la vida es para bien”, fueron algunos de los comentarios.

