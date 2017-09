Krayg Peña evalúa demandar al padre de Mario Hart [VIDEO]

No perdona. Krayg Peña anunció que evalúa una denuncia contra el padre de Mario Hart, Mario Hart Potestá, quien intentó usar sus influencias para que el Superintendente de Migraciones lo expulse de Perú.



"Son recomendaciones de mi abogado y como dije, primero tengo que resolver mi tema y mis papeles y de ahí pensaré que será lo mejor y lo más correcto porque de todas maneras hubo un daño, hubo una mala intensión", sostuvo el modelo venezolano.



Como se recuerda, hace unos meses se hizo pública una conversación de WhatsApp entre el padre del piloto y el Superintendente de Migraciones, donde le pide explícitamente "sacar al veneco" del país.



"Hay un chico venezolano, Krayg Peña, que vino a trabajar en estos realities, pero hace ya varios meses que está sin trabajo, y se ha dedicado a ganarse la vida paseándose de canal en canal de espectáculos, jo****do a la gente, e inventando con malicia cosas que dañan", se lee el polémico mensaje.



Para el chico 'reality', el suegro de Korina Rivadeneira actuió con malicia pero confía en que su situación migratoria no se verá afectada. "Siempre he estado tranquilo, nunca he tenido problemas en Perú y eso es lo que están viendo las autoridades", sostuvo.