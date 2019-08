Korina Rivadeneira y Mario Hart renovarán sus votos matrimoniales

Después de más dos años, Korina Rivadeneira anunció que renovarán sus votos matrimoniales con Mario Hart en el extranjero. La modelo venezolana señaló que, luego de su participación en 'Reinas del Show', ambos viajarán a Panamá y Aruba.

"Viajaremos a Panamá porque ahí vive la hermana de Mario, y luego a Aruba, por que queremos renovar nuestros votos matrimoniales por allá", señaló la ex participante de 'Esto es Guerra'.

Asimismo, Rivadeneira precisó que dentro de sus planes como pareja tienen el deseo de formar una familia con la llegada de un bebé.

"Estamos aprovechando que aún no tenemos un bebé, pues después no podemos viajar, tienes que estar entregada a él. Por eso, antes de quedar embarazada, porque yo sí o sí quiero quedar embarazada este año, también quisiera ir a Bali, Indonesia, que es algo que he deseado toda mi vida", aseveró la venezolana.