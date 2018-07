Korina Rivadeneira denuncia en redes sociales que le robaron "sin pistola" [VIDEO]

Korina Rivadeneira , a través de un video compartido en sus redes sociales, denunció que una empresa de taxi le robó "sin pistola". De acuerdo a la modelo venezolana, una compañía de taxi le hizo excesivo cobro por un servicio de transporte a tan solo tres cuadras.

"Acabo de llegar a mi casa y pedí un taxi Satelital para que me traiga. Literal estaba a tres cuadras. Pero no me iba ir caminando a esta hora y me cobraron 12 soles", señala la esposa de Mario Hart.

La grabación de la ex participante de Esto es Guerra estuvo acompañada del siguiente texto "¡Me robaron sin pistola! ¡No pidan Satelital! Abusivos".

El reclamo de Rivadeneira se viralizó entre su seguidores, quienes respaldaron su pesar, mientras que otros usuarios prefirieron no darle importancia