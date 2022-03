Korina Rivadeneira recordó cuando participaba en concursos de belleza en Venezuela y se refirió a las cirugías estéticas a las que se someten las participantes en busca de la ansiada corona. La modelo también se animó a revelar una situación personal respecto a estas intervenciones.

“Yo me operé los senos a los 15 a 16 años, demasiado chiquita, mis senos ni siquiera estaban desarrollados”, se animó a contar durante una entrevista en América Hoy.

Además, dijo que lo determinante en los concursos de belleza es la seguridad y preparación. “Lo más importante en el Miss Venezuela es que las chicas estén preparadas, que tengan una profesión y sean muy inteligentes, pero al resto ya las arreglan un montón, prácticamente fabrican a la muñeca perfecta”, contó.

Las palabras de la exchica reality fueron respaldadas por el cirujano Steve Díaz. “Yo te puedo decir, como experiencia propia, tanto en México como Estados Unidos he sido jurado de misses, y definitivamente todas tienen arreglos, por más chiquito que sea. En Venezuela, por ejemplo, Korina no me vas a dejar mentir, las niñas a los 15 años quieren senos, no quieren quinceañero”, afirmó el experto.

