Tras el anuncio de que la Superintendencia Nacional de Migraciones deberá pagar 15 mil soles a Korina Rivadeneira por los gastos que realizó para defenderse durante el proceso de acción de amparo que afrontó en el Poder Judicial , la modelo aseguró que donará el dinero a una institución benéfica.

"Quiero aclarar que yo no sabía de ese pago, no se buscó, mis abogados no han estado detrás de eso, la verdad me sorprendió. Pero si ese dinero me lo dan, será inmediatamente donado a alguien que lo necesite, a una institución por ejemplo" , indicó al diario Popular .

PROCEDIMIENTO

​

De acuerdo al abogado penalista Walter Chinchay Carbajal , ella deberá presentar al Juzgado todos sus gastos de pago de abogados, recibos por honorarios y la prueba de haber pagado el 5% del monto total que debe hacerse a favor del Colegio de Abogados .

"Luego el juez notifica a Migraciones para que haga el depósito judicial a nombre de Korina, evalúa y resuelve. El juez se ha pronunciado por la forma del proceso y no por el fondo, porque Migraciones hizo mal el procedimiento, pero las faltas que cometió ella están ahí y la sentencia señala que se vuelva a procesar con todas las garantías de ley", mencionó el letrado a dicho diario.