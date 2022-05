La actriz e influencer, Korina Rivadeneira, aconsejó a Vania Bludau tomar acciones legales contra Mario Irivarren si su separación fue a causa de un tema delicado o, por el contrario, no hablar más con la prensa.

Así lo declaró Korina Rivadeneira este último lunes en el programa ‘América hoy’. Además, contó que conversó el domingo, 1 de mayo, con Bludau y aprovechó para darle algunas recomendaciones.

“Está claro que Vania está muy afectada y no sabemos qué es lo que está pasando. Sería bueno invitarla al programa ‘América hoy’, estoy segura de que ella está viendo. He tenido una conversación con ella, anoche y le he preguntado qué está pasando”, señaló Korina Rivadeneria.

“Ella no sabe cómo manejar el tema (psicológicamente hablando), sé que algo está pasando y lo único que le pude aconsejar fue ‘si fue algo muy delicado, toma acciones legales, si no es mejor no decir nada a la prensa’. Yo estoy suponiendo, así como todos con base en lo que ella ha dicho”, agregó la modelo.

¿Por qué terminaron Vania y Mario?

Vania Bludau dio polémicas declaraciones la última vez que declaró para la prensa peruana, aseguró que lo que le pasó con Mario Irivarren no le desea a nadie.

“Lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie. Lo que yo creo y he percibido de mi relación pasada, no la quiero volver a pasar, simplemente eso”, dijo Bludau para las cámaras de “Amor y Fuego”.

“Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No hubo violencia en sí, pero sí hubo cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita”, añadió.

