Kool and the gang llega a Lima el 2 de octubre con los cantantes y músicos originales [VIDEO]

La mítica banda Kool and the gang llegará al Perú este 2 de octubre para cantar sus inmortales clásicos como ‘Celebration’, ‘Cherish’, ‘Ladies Night’, ‘Get Down on It’ en el Centro de Convenciones María Angola .

Los hermanos Ronald y Robert Bell, George Brown y Dennis Tomas harán realidad el sueño de sus seguidores peruanos, de ver por fin a esta emblemática banda de los 70’s y 80’s cuyos innumerables hits y estilo musical han dejado huella en varias generaciones.

Con más de 80 millones de discos vendidos, la banda Kool an the Gang ha sido galardonada con dos Grammy Awards, siete American Music Awards, 25 Top Ten R&B, 9 Top Ten Pop y 31 discos de oro y platino.

Las entradas para este esperado concierto ya están a la venta desde este jueves 12 de julio vía TuEntrada de Plaza Vea y Vivanda, con un 20% de Dscto. La capacidad es limitada.