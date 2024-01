Jorge Belaunde, conocido en el ambiente artístico como Koky Belaunde, no la pasa nada bien y es que se conoció que fue internado de emergencia en Hospital III Angamos Suárez luego de sufrir complicaciones en su salud el último 1 de enero.

Según precisó, el estilista se encontraba departiendo en una cena por el Año Nuevo cuando empezó a sentir fuertes dolores abdominales. Esto lo obligó a que se retirara a su domicilio, no obstante, los dolores empeoraron.

“Al amanecer me dieron manzanilla con anís para el dolor de estómago. Tanto era el dolor que me fui a mi departamento en Miraflores y mis familiares me llevaron al policlínico de EsSalud en la avenida Angamos recién en la noche del primero de enero”, contó el artista.









Tras ello, los médicos detectaron que tenía el apéndice inflamado y que requería ser operado de emergencia.

“Entré por emergencia porque me retorcía de dolor. Recién en la noche entré a sala de operaciones de emergencia para ser operado de mi apendicitis. Se estaba necrosando. ¡He vuelto a nacer!”, añadió Koky Belaunde.

El artista, que aún se encuentra internado y en recuperación, se mostró agradecido con el equipo de médicos que lograron salvarle la vida.





