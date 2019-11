¡Están de regreso! La banda americana Kiss volverá al Perú para ofrecer un inolvidable concierto, que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo del 2020 en en la Arena 1, de la Costa Verde.

Luego de una década de ausencia, Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer pisarán suelo peruano como parte de su su gira ‘The End of the Road World Tour’, que marca el fin de la emblemática banda de rock.

La venta de entradas iniciará en la madrugada del viernes 15 de noviembre con una preventa exclusiva para la Kiss Army. Y, desde las 9:00 am, podrán ser adquiridas por el público en general.

Todo a través de Teleticket de Wong y Metro, y también mediante su web: teleticket.com.pe. Además, en la página web oficial de la gira (www.kissonline.com) podrás adquirir experiencias VIP junto a la banda.

Las zonas y su costo se encuentran el siguiente orden:

- Preferencial – S/ 253

- Tribuna Derecha (numerada) – S/ 352

- Tribuna Izquierda (numerada) – S/ 352

- VIP – S/ 489

La The End of the Road es considerada una de las más atractivas -en cuanto a producción- que la banda ha presentado. “No es nada parecido a algo que hayamos hecho. ¡Es lo mejor que hemos hecho hasta el momento!”, comentó Paul Stanley.