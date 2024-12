Kino llega por primera vez a Lima con su gira "I think I think too much"

Kino, miembro y solista de Pentagon, llega por primera vez a Lima con su próxima gira “I think I think too much” en 2025, el show se realizará este 04 de febrero en el Teatro Peruano Japonés, Jesús María.

La gira está programada para el próximo año y Estados Unidos será el país con las primeras fechas, el cantante inicia su gira en Bowery Ballroom de la ciudad de Nueva York el 19 de enero. Posteriormente tocará en otras ciudades importantes como Boston, Washington DC y Chicago. En el último tramo la estrella del k-pop se dirigirá a Columbus, Dallas y Seattle, antes de concluir en Los Ángeles el 31 de enero.

Kino, fue el primer miembro oficial de Pentagon, tiene 26 años de edad y desde muy pequeño se sintió inclinado por la música. Fue trainee de Cube Entertainment desde los 15 años, participando en diferentes actividades como el reality show de la vida del súper astro Rain y logró ser backdancer de G.N.A.

Debutó en el año 2016, siendo responsable de la mayoría de las coreografías del grupo, asimismo con el pasar de los años participó activamente en la composición de las canciones del grupo, tales como SHINE, Off Road, Spring Snow, Beautiful Goodbye, Sparkling Night y más. Simultáneamente fue construyendo su carrera como solista, abriendo un canal en SoundCloud, donde compartía sus composiciones.

Finalmente, en el año 2022 Kino debuto como solista con su single POSE, bajo el sello de CUBE, teniendo un estilo dark y sexy. En el año 2023, Kino decidió no renovar con CUBE y creó su propia compañía, NAKED, donde él encabeza este proyecto. KINO ha estado activamente en la música este año.

Recientemente libero su sencillo en solitario, “Everglow” con el cual dio a conocer su gira por USA. En septiembre último lanzo "Dancing On The Road" y en mayo estreno su primer mini álbum en solitario "If this is love, I want a refund”. Ese disco fue encabezado por el sencillo "Broke My Heart" con la rapera estadounidense Lay Bankz .

La cita está pactada para este 04 de febrero del 2025 en el Teatro Peruano Japonés, Jesús María. Los boletos estarán a la venta desde este lunes a las 11:00 am en la plataforma de Joinnus.com.

