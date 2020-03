Alejada de la pantalla chica hace algunos años, Kina Malpartida sigue en actividad y esta vez se alista para ser representante de Fight to Fame Perú. Ella hará apariciones en las peleas y será una mentora en el reality show de donde saldrá el ganador del Cinturón de Oro.

Por si fuera poco, la boxeadora peruana dará su gran salto a Hollywood al ser parte de la primera película de acción de Fight to Fame. La exparticipante de ‘Esto es guerra’ no se durmió en su laureles y ahora invita a luchadores para pertenecer a Fight to Fame.

“Invito a los luchadores de todos los estilos en el país a registrarse, primero, en Fight to Fame Perú. Después de luchar ahí y salir airoso, sus vidas pueden cambiar y tener un camino directo a Hollywood gracias a este negocio donde se unen el deporte, la tecnología y el entretenimiento, a través de las criptomonedas”, manifestó nuestra excampeona de box.

REALITY SHOW

En esta época donde la pandemia del coronavirus acecha al mundo, las decenas de películas de acción de Sylvester Stallone y de Arnold Schwarzenegger han vuelto a ser desempolvadas por las familias para poder sostener la cuarentena obligatoria. Sin embargo, estos íconos de los filmes de acción de los 80 y 90 ya son más historia que presente.

Por ello, Fight to Fame, la única fábrica de sueños en el mundo que utiliza la tecnología de las criptomonedas para realizar transacciones comerciales, busca crear una nueva generación de estrellas internacionales de cine de acción.

“Esto se llevará a cabo a través de realitys show de lucha en todo el mundo donde los competidores serán sometidos a un duro entrenamiento y feroces combates. De aquí saldrán los luchadores o concursantes más populares que participarán de las mejores películas de acción de Hollywood. Será una nueva generación de súper estrellas en la que también habrá representantes peruanos”, dice Tim Smithe, dos veces ganador de los premios Emmy y ahora presidente del Comité de Operaciones Globales de Fight to Fame.

ESCUELA DE LUCHA

Por su parte, Aaron Brill, presidente de Fight to Fame en Europa, precisó que los peleadores más populares del mundo asistirán a una ‘Escuela de Lucha’, donde aprenderán los trucos de este oficio en Hollywood. Luego, sostuvo, competirán entre ellos por el gran premio: el Cinturón de Oro", y por un papel estelar en una película de acción de Hollywood.

“Un buen movimiento de acción de un concursante puede impactar a cientos de millones de espectadores. Cada película de acción exitosa es inseparable de las acciones mostradas por el actor principal. En ellas no solo representa su espíritu de gladiador, sino también personifica el poder”, precisa Brill.

DATO

-Los peleadores que quieran saber más de Figth to Fame e inscribirse en el reality pueden ingresar a Fight2Fame.com