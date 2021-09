Kim Kardashian sabe cómo hacer noticia y mantenerse vigente en los medios. La socialité publicó el último lunes una fotografía en la que aparece posando completamente desnuda en el baño de su casa.

[Kim Kardashian sorprende en Twitter con este desnudo]

Se dijo que era la primera foto desnuda que se hizo tras dar a luz a su último hijo Saint West. Sin embargo, algunos medios estadounidenses señalan que la fotografía sería de hace 11 meses. El cabello, la posición de las toallas y una puerta abierta serían las pruebas.

Sin embargo, este no es el escándalo que envuelve el desnudo de Kim Kardashian. Ella criticó a la veterana actriz Bette Midler, a la joven Chloë Moretz y al presentador Piers Morgan después de que los tres se burlaran de la foto en mención.

"Ey, Piers Morgan, nunca te ofrezcas a comprarle ropa a una mujer casada. Esa es una mi**da muy del estilo de Ashley Madison [portal de citas para personas casadas]", tuiteó Kim Kardashian. La esposa de Piers Morgan apareció en una lista filtrada de personas que usaban esta red social.

La siguiente en recibir el 'látigo' de Kim Kardashian fue Bette Midler, quien también había comentado el desnudo.

"*Kim Kardashian* ha publicado hoy una foto desnuda. Si Kim quiere que veamos una parte suya que no hayamos visto hasta ahora va a tener que tragarse la cámara", escribió Midler a lo que Kim respondió:

"Ey, Bette, de verdad, no quería tener que sacar el tema, pero hace tiempo me mandaste un regalo para hacerte pasar por mi amiga y después me atacas. Deja vu", añadió Kim Kardashian.

La última en sentir la furia de la más famosa de las Kardashian fue la pequeña Chloë Moretz.

"*Kim Kardashian* , espero que te des cuenta de lo importante que es dar ejemplo a las mujeres jóvenes enseñándoles que tenemos mucho más que ofrecer que nuestros cuerpos", le dijo la actriz en Twitter, a lo que Kim contestó:

"Vamos a darle todos la bienvenida a Chloë Moretz a Twitter, ya que nadie sabe quién es. Tu portada de la revista Nylon fue una lindura, cariño". Moretz fue portada de esa revista y posó desnuda ¿doble moral? ¿Dónde?.

Finalmente, Kim Kardashian nos recordó a todos que ella solo se divierte publicando fotos y haciendo dinero.

"Siento haber tardado tanto chicos, estaba ocupada facturando 80 millones de mi videojuego y transfiriendo 53 millones a mi cuenta mancomunada".

Y después de responder a sus detractores, Kim Kardashian publicó un nuevo desnudo —esta vez 'más cuidado'— en sus redes sociales: