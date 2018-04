Kim Kardashian habló de la infidelidad que sufrió su hermana Khloé

La alegría del nacimiento de la pequeña True, hija de Khloé Kardashian fue opacada por la infidelidad cometida por Tristan Thompson y que fue televisada por todos los medios de espectáculos.

Tras esta noticia que remeció a la familia Kardashian, hoy su hermana Kim salió al frente a hablar del tema durante una entrevista para el programa de Ellen DeGeneres.

“No sé ni cómo describirlo. Es una situación muy triste... Trataré de no decir algo negativo, porque algún día True crecerá y no quiero que me vea criticando a su padre”, señaló Kim Kardashian.

También habló sobre cómo se encuentra su hermana tras enterarse de esta noticia. “Es muy fuerte y está haciendo lo mejor que puede porque la situación muy triste”.