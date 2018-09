Kim Kardashian: Fans critican a socialité por abuso de Photoshop [FOTOS]

Kim Kardashian vuelve al ojo de la tormenta tras publicar fotografías donde se abusa del Photoshop. Como bien se puede apreciar en la imagen, la socialité luce retoques en el rosto y varias partes del cuerpo.



El semidesnudo de Kim Kardashian fue muy criticado por sus más de 117 millones de seguidores de Instagram. Kim prestó su imagen para una nueva colección de maquillaje.



La polémica fotografía de Kim Kardashian tiene más de 2 millones de likes por parte de todos sus fanáticos de la red social.



"Mi nueva Cherry Blossom Collection está aquí y está inspirada en mi amor por los bonitos árboles de color rosa (¡el baby shower de Chi tenía un color cereza!)", escribió Kim Kardashian en la publicación de Instagram.



Pero la estrella de Keeping Up With The Kardashians fue criticada por algunos usuarios de Instagram que indicaron que la modelo no necesita de retoques porque es muy hermosa o que debería dejar de lado esas prácticas.



"Si vas usar Photoshop, al menos contrata a alguien que sepa usarlo", "es demasiado Photoshop para el rostro y las piernas", "eres hermosa, no necesitas todo eso", son algunos de los comentarios de los seguidores de Instagram de Kim Kardashian.



