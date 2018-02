Kim Cattrall llamó "hipócrita" a Sarah Jessica Parker

Kim Cattrall prefiere tener de lejos a Sarah Jessica Parker . Las protagonistas de las películas de ' Sex and the city' no pueden verse ni en pintura y así lo hizo evidente la actriz que dio vida a 'Samantha Jones'.

A través de su cuenta de Instagram, Canttrall, quien sufrió el fallecimiento de su hermano, aseguró que no necesita el apoyo de su ex compañera y la tildó de hipócrita.

"No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker [...] Mi madre me preguntó hoy '¿Cuándo esa hipócrita, te dejará en paz?' Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras entonces y ahora", fue el contundente mensaje de la actriz.

Canttrall fue enfática en descartar cualquier tipo de relación con la recordada Jessica Parker, su amiga en la ficción.

"Déjame dejar esto MUY claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de chica buena", precisó en su red social.