el histriónico Kiko Ledgard conduciendo el programa desde el colegio Champagnat. 01 de noviembre de 1978 (Foto: GEC Archivo Histórico)

Kiko cayó tres pisos hacia la calle y sufrió un fuerte traumatismo craneal que hizo temer por su vida. Él sería capaz de recordar el episodio en una entrevista en 1991: “Durante tres meses no reconocí a nadie, ni siquiera a mi mujer”. Kiko no volvió a presentar ningún programa, si bien hizo apariciones en varios espacios y festivales. “Yo creo que podía haber vuelto a trabajar, pero no todo el mundo lo cree”, confesó en la misma entrevista. En todo caso, supuso el fin de su carrera televisiva. La siguiente ocasión en la que Kiko volvió a ocupar titulares fue cuando un nuevo problema cardíaco se lo llevó definitivamente, el 23 de octubre de 1995 falleció en Madrid.