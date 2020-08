El actor cómico Carlos Villagrán, 'Kiko', aceptó haber mantenido una relación extramatrimonial con la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, cuando ambos trabajaban juntos, por lo que ofreció disculpas públicas a sus seguidores.

"Sí, yo cometí ese error. Lo acepto y ofrezco disculpas al público… Sí se dio, pero se dio muy poco tiempo. No fue grandioso, solo fue un poquito más que amigos. Yo no me atrevo a calificar a nadie. Cada uno es responsable de sus propios actos. Yo acepto haber hecho algo, ni siquiera malo, sino indebido", reveló Villagrán al programa Al rojo vivo, de Telemundo.

Asimismo, el actor mexicano aseguró que él y Florinda supieron tener una relación profesional luego de su affaire. "Sí había una buena relación desde el punto de vista de compañeros de trabajo. Eso sí lo puedo decir al 100%. Éramos profesionales", manifestó.

Por otro lado, Villagrán sorprendió al manifestar que ya no peleará con la familia de 'Chespirito' por el personaje de 'Kiko'. "Mi esposa me dijo: '¿Por qué no llamas a Roberto? Buscamos el teléfono y a lo mejor te libera al personaje'… A estas alturas para qué me lo libera. Al no tener los derechos de 'Kiko' no puedo heredar nada. Yo no tengo regalías de lo que venden de 'Kiko'", relató.

Por último, el actor dijo que hará frente a las consecuencias de sus confesiones. "Me haré responsable de lo que dije", sentenció.