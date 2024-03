Kike Suero rompió su silencio y se pronunció tras la muerte de su hermano, Hernán Suero, quien falleció el pasado jueves 21 de marzo en un accidente de tránsito.

El actor cómico se mostró muy afectado por lo sucedido e indicó que su hermano siempre fue una buena persona con todo su entorno.

“No creo lo que ha sucedido, no entiendo qué ha pasado. Mi hermano me cuidaba, me llevaba a todos lados y ahora yo tengo que llevarlo a su última morada... que duro es todo esto (…) No había mejor persona que mi hermano Hernán, un tipo correcto en todo el sentido de la palabra. Nos duele a todos su partida”, declaró para Trome.





Muere hermano de Kike Suero en aparatoso accidente de tránsito





Una trágica noticia enluta a la familia del cómico Kike Suero. A través de las redes sociales se reportó la muerte del hermano del artista, quien falleció en un aparatoso accidente en el Callao.

Según los primeros informes, el auto Station Wago en el que se trasladaba Hernán Suero Pretto se estrelló la tarde de este 21 de marzo contra un camión cisterna en la cuadra 3 de la avenida Argentina.

Los Bomberos llegaron hasta el lugar del accidente y tuvieron que usar herramientas para cortar la carrocería de la unidad siniestrada para rescatar a la víctima.

El hermano de Kike Suero fue trasladado rápidamente al hospital Carrión, pero lamentablemente se confirmó su muerte a través de las redes sociales.





