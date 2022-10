¿Lágrimas de cocodrilo? El cómico peruano Kike Suero se presentó en ‘Dilo Fuerte’, el programa de Lady Guillén, tras el ampay expuesto por el programa ‘Magaly TV La Firme’ en el que aparece junto a una desconocida jovencita en la puerta de un hotel en Tacna pese a tener una relación estable Vicky Torero, la madre de su último hijo.

Durante la conversación con Guillén, el humorista se mostró acongojado y aseguró que su pareja es lo mejor que le ha pasado: “Vicky es una mujer que me cambió la vida, es un sueño estar con ella”

En medio de lágrimas aseguró que no solo las mujeres sufren de decepciones o malos tratos: “No solamente las mujeres sufren, no solamente las mujeres son maltratadas, no solamente las mujeres son víctimas de algo tóxico, hay hombres que también pasamos por estos momentos. A mí me tocó pasarlo en carne propia, no quiero tocar el tema pero Vicky fue lo mejor que me pudo pasar”.

El artista peruano también cuestionó que el programa de Magaly Medina no mostrará las imágenes completas: “¿Por qué no sacaron cuando vino un chico de seguridad y se la llevó? En ese hotel estaban mi hijo y mi manager, esas imágenes son editadas”, argumentaba Suero.

“Si estuviera con ella no tendría por qué pararme ahí y llamar al tipo de seguridad”, agregó.

¿Qué dijo Vicky Torero tras el ampay?

Vicky Torero se mostró muy molesta por la consulta y dejó las instalaciones de ATV sin Kike Suero: “No estoy para estupide*** es mi problema y de nadie más”.

