Kike Suero fue por muchos años uno de los comediantes más reconocidos en nuestro país. Sin embargo, su trayectoria se ha visto opacada innumerables veces debido a sus escándalos en la vía pública, peleas con sus parejas e incluso por sus problemas con el alcohol.

Lejos de hacer un mea culpa, el comediante volvió a desatar polémica al presumir sus excesos y recordó aquella vez que llegó a gastar más de 20 mil soles en una sola noche durante una juerga con sus amigos.

Según contó, cuando empezó a tener fama decidió llevar a su círculo cercano a uno de los restaurantes de Mauricio Diez Canseco, sin pensar que la cuenta a pagar sería exorbitante.

“Una vez invité a veinte amigos, les dije pidan todo lo que quieran, todo va por mi cuenta y yo solo firmaba los vales de Rústica. Cuando llegó fin de mes y fui a cobrar por mi trabajo, Mauricio me dijo ‘me estás debiendo plata’. En un día me había gastado como 20 mil soles, otros días diez mil... pero yo lo disfrutaba al máximo; en esos tiempos tenía el sueldo del canal, los shows y no lo sentía”, contó el cómico en entrevista con Trome.

Kike Suero reconoció que el propio ‘Brad Pizza’ y sus familiares intentaban hacerlo entrar en razón de no desperdiciar su dinero, sin embargo, él considera que no hay nada mejor que disfrutar.

“Quería sentirme bien con ellos, compartir lo que había conseguido. Mi hermano me decía ‘eres un huev...’ y hasta Mauricio se molestaba conmigo, me decía ‘no pierdas así tu plata. (…) El dinero se ha hecho para gastar, lo que queda es la amistad, la gratitud, eso no te lo borra nadie”, sostuvo el exintegrante del extinto programa ‘Recargados de Risa’.





