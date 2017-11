El hombre que en el 2000, en medio de uno de sus momentos más estelares tras haber alzado un Oscar, dejó muy claro que no era homosexual tenía una doble vida que ahora ha explotado de manera atroz. Se habla, sin exagerar, de que muchos, muchos actores, tienen una ' Kevin Spacey story'. Es decir, una historia de acoso sexual. Tan complicada es la situación que el teatro 'The Old Vic', el cual dirigió durante unos años, se ha visto obligado a abrir un correo para recibir denuncias contra el actor.

Todo empezó con la denuncia del actor Anthony Rapp, quien aseguró que cuando tenía 14 años -hace tres décadas- fue víctima de Spacey, quien se le insinuó sexualmente. Ante esta revelación, el protagonista de 'House of Cards' se vio obligado a pronunciarse. Pidió disculpas, pero dijo que no recordaba el episodio, pues quizás estaba ebrio. Lo peor vendría después: se declaró gay. Así fue como mezcló dos temas, y se ganó más críticas por tratar de opacar el escándalo sexual con una salida del clóset.

Anthony Rapp entró al mundo teatral desde los 9 años en Broadway.

El martes otra denuncia arrinconó a Spacey. Roberto Cavazos, un actor mexicano formado en Reino Unido y con experiencia en cine, teatro y televisión dijo que sus encuentros con Spacey "estuvieron al filo de poder ser llamados acoso". Alumno del teatro 'The Old Vic', donde conoció al actor que admiraba, Cavazos no guardó silencio: "Solo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos... Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)".

Cavazos se formó como actor en Reino Unido. Allí conoció a Spacey, un actor que admiraba hasta que fue acosado sexualmente por él.

Una historia con Kevin Spacey. El director y productor de cine, Tony Montana, también tenía una historia con el ganador del Oscar: "Fui a pedir un trago y Kevin (Spacey) se me acercó y puso su brazo sobre mis hombros. Me dijo que saliéramos del bar y que me fuera con él. Luego, puso su mano en mi entrepierna con fuerza y agarró mi paquete completo", reveló.

Montana decidió romper su silencio y contarlo todo.

Pink News, un medio de comunicación LGBTI de Reino Unido, da cuenta de la conducta como depredador sexual de Spacey. Está el caso de Daniel Beal, que era un camarero de 19 años de edad, en 2010. El ganador de dos Oscar se acercó a él en su descanso y le mostró su pene.

Beal dijo que Spacey actuó en varias ocasiones de forma inapropiada con él mientras trabajaba en el bar en West Sussex, en el sur de Inglaterra. “Las nuevas revelaciones sobre Spacey me convencieron de que debía hablar... La gente debe saber que es un desgraciado", comentó.



Daniel Beal era un camarero de 19 años de edad en 2010 cuando conoció a Spacey.

Beal se sintió intimidado por Spacey, pero no se atrevía a decir nada. La oscura vida de Spacey era conocida por muchas personas, entre ellas periodistas que dirigían publicaciones LGBTI.

Bruce Steele, ex editor de Out Magazine y The Advocate -dos prestigiosas publicaciones para la comunidad LGBTI-reconoció que conocía la historia negra de Spacey. Incluso, admitió para Usa Today que en 2001 accedieron al testimonio de Rapp, pero la publicación decidió no mencionar a Spacey en razón a una política que prohíbe la 'salida del clóset' de las celebridades homosexuales que estaban en el armario.

Steele considera que ahora las publicaciones de la comunidad LGBTI deben revisar sus políticas editoriales, pues en caso de depredadores sexuales otra tendría que ser la regla.

El escándalo ocurre cuando más de medio centenar de mujeres han acusado públicamente al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, de haberlas acosado, agredido o violado. No era el único.