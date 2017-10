Los casos de acoso sexual, violaciones y abusos no tienen cuando parar en Hollywood. Desde que se conoció de los maltratos realizados por Harvey Weinstein, decenas de actores, actrices y personas relacionadas al cine han salido a contar su verdad. Esta vez, es Kevin Spacey quien está en el ojo de la tormenta.

Anthony Rapp, otro actor, acusa al ganador del Oscar por 'American Beauty' de intentar mantener relaciones sexuales con él cuando apenas era un niño. Rapp afirma que Kevin Spacey quiso aprovecharse de él en una fiesta en el año 1986.

Pero, ¿quién es Anthony Rapp?

Rapp, de 46 años, es un músico y actor de teatro principalmente. También ha participado de series de televisión y algunas películas. Nació en Chicago, Illinois, el 26 de octubre de 1971. Inició en el mundo de Broadway a los 9 años. Pero su debut más importante en las tablas fue en 1982 cuando se caracterizó del escritor Antoine de Saint-Exupéryen, autor de 'El Principito', en el musical 'The Little Prince and the Aviator'.

En el mundo del cine tuvo su primera incursión en 1987 en la cinta 'Aventuras en la gran Ciudad'. No ha destacado tanto en este ámbito aunque posee una nominación a los Screen Actors Guild Awards por su participación en la película 'Una mente brillante' con Russell Crowe.

Además, tiene un largo recorrido en series para la pantalla chica. Fue parte del elenco en producciones como 'Spin City: Loca Alcaldía', 'Expediente X', 'Secuestrado', 'Psych' y 'The Nick'. Actualmente, trabaja en la serie de Netflix 'Star Trek: Discovery'.