Kevin Spacey aún no perdona a Netflix. El actor estadounidense, en una entrevista con el periodista político, Tucker Carlson, recalcó que la plataforma de Netflix no sería el gigante de streaming que es hoy si no fuera por él.

Antes de que Spacey fuera denunciado por casos de acoso y abuso sexual, era un actor respetado, reconocido por aparecer en cintas como “Belleza Americana”. Además de ello, protagonizó una de las primeras series originales de Netflix, “House of Cards”. La serie tuvo éxito con críticos y la audiencia, lo que llevó a que la plataforma invirtiera más en crear contenido original además de albergar películas y series de otras productoras.

La entrevista fue subida a la cuenta X (Twitter) de Carlson, en donde Spacey respondió a las preguntas mientras que hacía de su personaje en “House of Cards”, Frank Underwood.





Ep. 56 A Christmas Eve election surprise pic.twitter.com/Z7nofE1KT4 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 24, 2023





”Cada vez que una persona abre la aplicación estás allí de alguna manera”, le preguntó Carlson. Carlson también es una figura polémica en la cultura americana, dado que su trabajo de derecha ayudó a que ascendiera el expresidente Donald Trump al poder.

Y Spacey le dio la razón en la entrevista “Sí, ¿sabes qué es eso? Auge, auge. Así que es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas”, exclama el actor. “Porque no creo que haya ninguna duda. Puse a Netflix en el mapa y trataron de enterrarme”, sentenció.

“House of Cards”, estrenada en el 2013, trataba sobre Frank Underwood (Spacey), un presidente estadounidense desesperado por obtener poder. La serie tuvo una trama continua hasta la sexta temporada, cuando despidieron a Spacey del programa. El personaje fue retirado y hubo un mayor enfoque en el resto del elenco.

Pero el actor negó las acusaciones, hasta que en 2022 fue declarado inocente en una demanda por agresión sexual en Nueva York. En el 2023 también fue absuelto de los cargos de agresión sexual que había recibido en el Reino Unido.









Carlson le preguntó sobre cuándo volvería al trabajo, y Spacey respondió: “Regresé al trabajo en el momento en que empezamos a hablar, Tucker”.

No es la primera vez que Spacey habla al público a través de su personaje. La primera vez que lo hizo fue en el 2018, tras sus acusaciones, en donde subió un video titulado “Let Me Be Frank”, donde hablaba directamente a la cámara sobre las acusaciones. “A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, el juicio político sin juicio. A pesar incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día en que pronto sabrán toda la verdad”, fueron sus palabras en el 2018.

Recién este año Spacey habría vuelto al cine desde sus acusaciones, trabajando en una cinta independiente italiana de nombre “L’uomo Che Disegnò Dio”. (”The Man Who Drew God”, en español “El Hombre que dibujó a Dios”).





