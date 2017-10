Al parecer, lo ocurrido con el actor Anthony Rapp no fue un hecho aislado. Una nueva denuncia de acoso sexual contra Kevin Spacey se conoció en las últimas horas. El actor mexicano Roberto Cavazo rompió su silencio y lanzó una bomba que ha dejado a muchos consternados.

A través de Facebook, el actor de teatro, de 35 años, condenó los actos de acoso sexual revelados las últimas semanas y narró su historia con Spacey.

“A Spacey se le acusa de haber acosado a un niño de 14 años cuando él mismo tenía 26. Los que coincidimos con él en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas. No me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein. En su disculpa pública dijo no recordar el incidente, se disculpó con el actor que lo acusa y aprovechó para salir del clóset, distrayendo así al público de sus acciones dañinas”, explicó el mexicano tras dejar claro que el acoso sexual sería una conducta frecuente del protagonista de 'House of Cards'.

Cavazos Cavazos ofreció un revelador testimonio contra Kevin Spacey. Cavazos

"Somos muchos los que tenemos un 'Kevin Spacey story'"

“Yo mismo tuve un par de encuentros desagradables con Spacey que estuvieron al filo de poder ser llamados acoso. Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal, pero supongo que la falta de una acción más concretamente directa o agresiva me llevó a justificar el incidente como "una de esas cosas". Somos muchos los que tenemos un "Kevin Spacey story". Parece que solo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto). Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para "hablar de sus carreras". Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba en lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma. Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto”, denunció el mexicano que ha destacado en el teatro.

Según relató, en Londres, el caso de Spacey era muy mal visto: "No dudo que hubieran más como él, pero ninguno tan público y descarado. En el medio se le reprochaba ese comportamiento por su total falta de profesionalismo, sin llegar a mencionar la cuestionable moralidad”.



El actor advirtió sobre la frecuencia con la cual se entera de las "vacas sagradas" del teatro mexicano "que se comportan igual o peor que Spacey o Weinstein. Que les parece perfectamente válido preguntarle a sus actrices cómo va su vida sexual o tocar abiertamente a sus alumnos frente al resto de la clase, pedirles que se desnuden en los exámenes de admisión a una de las más respetadas escuelas de teatro del país”.

Cavazos pidió a las víctimas alzar la voz para acabar con este tipo de casos: “Obviamente hace falta que las mismas víctimas sean las que alcen la voz y levanten denuncias, pero hay mucho que podemos hacer los demás y debimos haber estado haciendo desde hace mucho. Si somos testigos, confrontemos. Si somos amigos, escuchemos. Si somos partícipes, desistamos”.