Ya piensa en el futuro. Kevin Salas se mostró muy emocionado tras haber concretado uno de sus sueños: casarse con Estrella Torres. La cantante y el fisicoculturista se unieron en matrimonio el pasado sábado 9 de septiembre.

El representante de la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ dijo que este es un sueño cumplido y que luego de la luna de miel trabajará en la internacionalización de su pareja.

“Fue un sueño hecho realidad, no podía ni siquiera contener una lágrima porque todo se me vino, con mucha felicidad y sentimientos encontrados por hacer realidad uno de los sueños que tengo desde muy chico formando una familia con la mujer correcta, ideal, que me ha mandado Dios que es Estrella, ahora mi esposa. El amor real sí existe, cuando lo trabajas a diario, lo nutres, de la mano de Dios siempre se puede todo”, expresó ante la prensa.

Adelantó que pasarán sus primeros días como esposos en Estados Unidos y México: “Nos vamos cinco días a Orlando y cinco días a Cancún, hubiésemos querido más tiempo pero tenemos responsabilidades y aparte estamos trabajando con su internacionalización, así que muchas sorpresas para todos sus fans, nueva música, atentos”, agregó el ahora esposo de Estrella Torres.

Estrella Torres y Kevin Salas: fiesta de boda

¿Cómo fue la boda?

Minutos antes de pronunciar el esperado “sí”, Estrella Torres no pudo contener su emoción y rompió en llanto al encontrarse con Kevin en el altar. La artista, acompañada de su madre, avanzó hasta encontrarse con su novio.

El recorrido de Estrella hacia el altar fue marcado por pequeñas pausas, ya que la emoción y los nervios la llevaron a tomar fuerzas para continuar. Finalmente, llegó al altar donde Kevin Salas la esperaba para unir sus vidas en matrimonio.

Lizbeth Cueva lamenta boda de Estrella Torres

VIDEO RECOMENDADO

Madre de Luis Advíncula se molesta con Janet Barboza