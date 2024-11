Keane en Lima: humor y mucho feeling

“Tim (Rice-Oxley) y yo fuimos a una cita romántica anoche a un increíble restaurante. Sí, la comida es increíble. Los fans son increíbles. El tráfico es terrible”, dijo el entrañable vocalista de Keane, Tom Chaplin, en un momento del concierto arrancando los gritos y aplausos del público que asistió al Arena 1 de San Miguel la noche del 21 de noviembre pasado.

Esta fue una de las muchas veces que Tom hiciera gala de su buen humor y del carisma que ha convertido a Keane en una de las bandas más queridas de los 2000’s.

Keane llegó a Lima como parte de su gira mundial Hopes and Fears, que marca el 20 aniversario de su álbum debut del mismo nombre.

El setlist dejó a todos con los oídos llenos y corazones contentos. Éxitos como Somerwhere Only we Know, Everybody’s Changing (en el que el público cantó más fuerte que la banda) y This is the Last Time, hizo que la atmósfera de la noche se tornara íntima, nostálgica y mágica al mismo tiempo.

“¿Todos se sienten felices? Saben, nosotros crecimos en la misma pequeña ciudad en la parte sur este de Inglaterra y siempre quisimos ser una banda. Sonábamos con grabar discos y poder hacer giras por el mundo. Pero jamás nos imaginamos en nuestros sueños más locos que estaríamos tocando en frente a este número en Lima Perú”, dijo Chaplin.

El evento, producido por Move Concerts Perú, fue una celebración del impacto duradero de Keane en la música mundial. Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin se metieron al público al bolsillo.

“Gracias por sus hermosos letreros. Alguien escribió: “Keane es mi terapia”. “Todos están cambiando, pero la magia permanece en su música”, “He acampado dos semanas para verlos”. Wow. “Tú y yo nos levantaremos nuevamente”. Sí, lo haremos. Gracias a todos por los letreros que han hecho, por la forma en la que avivaron y aplaudieron durante la noche, la forma en la que bailaron y por la forma en la que cada uno cantó su corazón. Fue increíble compartir con ustedes y crear un poco de magia. Realmente los amamos. Les dedicamos la siguiente canción, a cada uno de la audiencia. Esta canción está dedicada a ti, la gente de Lima, Perú”, dijo Chaplin antes de cerrar la noche.

No se fueron sin anunciar que trabajaran en un nuevo álbum que, prometieron, los traerá de vuelta a Lima. Que así sea.