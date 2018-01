¡Ya tiene fecha! La superestrella del pop, Katy Perry , llega a Lima este 21 de marzo para presentar uno de los discos más exitosos de su carrera y todos sus hits como parte de la etapa sudamericana de su aclamado tour ‘Witness’.



La productora Move Concerts Perú, responsable de shows como los de Justin Bieber, Ed Sheeran y Fifth Harmony, confirmó la llegada Katy Perry , intérprete de ‘Chained to the Rhythm’, ‘Roar’,‘Firework’ y muchos más éxitos, en el que será el concierto Pop del año que se realizará en el Jockey Club.



Katy Perry volverá al Perú luego de dos años. El tour ‘Witness’ es un viaje imaginativo desde el espacio exterior al interior. Katy Perry propone un recorrido musical a través de sus mayores hits, del primer al más reciente álbum.

Para esto, la producción ha cuidado todos los detalles del espectáculo y ha construido una escenificación dramáticamente original que albergará a su banda y a un increíble cuerpo de bailarines en medio de detalles con lo último en tecnología y efectos visuales.