La cantante Katy Perry hizo una reveladora confesión sobre su sexualidad durante un discurso en Los Ángeles como parte de la ceremonia Human Rights Campaign Gala. La expareja de Orlando Bloom aseguró lo que muchos no esperaban oír, pero seguro ya sospechaban.

"Tan solo soy una cantante y compositora, de verdad. Hablo de mi propia historia y retrato mis fantasías en esas canciones pop. Por ejemplo, en 'I kissed a girl and I liked it' (besé a una chica y me gusto), la verdad sea dicha, hice más que eso", dijo al subir a recoger el Premio Nacional por la Igualdad.

Además, la extrovertida intérprete contó que pese a crecer en un hogar cristiano que le inculcaba valores "para alejarse de la comunidad gay", esto no fue impedimento para explorar su sexualidad.

"Lo que sí sabía es que era curiosa e incluso por entonces sabía que la sexualidad no era blanca o negra. Y sinceramente, no siempre lo tuve claro, pero en 2008 lancé esa canción, y supe que estaba abriendo el debate sobre ello, y el mundo era lo suficientemente curioso como para cantar conmigo", señaló.