La desmiente. Katy Perry salió al frente en público para darle la contra a Kesha , quien aseguró que el productor musical Dr. Luke había abusado sexualmente de ella y una cantante más.

Todo indicaba que esa artista era la autora de 'I Kissed a Girl'. Por ello, Katy se vio obligada a aclarar los rumores en torno a su imagen en unas declaraciones obtenidas por la prensa estadounidense, en el marco de la batalla legal entre Dr. Luke y Kesha.

-¿Te violó Dr. Luke?

-No.

-¿Te asaltó sexualmente Dr. Luke alguna vez?

-Absolutamente no.

-¿Alguna vez te sedó para tener sexo?

-No.

-¿Tuviste alguna relación sexual con Dr. Luke, de alguna forma?

-No.

-¿Y una relación romántica?

-No.

En un mensaje enviado a Lady Gaga en 2006, Kesha había dicho que Lukas Gottwald (nombre real del productor) había violado a otra cantante, además de ella. Pero, por lo dicho recientemente por Perry, no sería ella la artista señalada.