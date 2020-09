Katy Jara, quien está cerca de celebrar el primer aniversario de casados con Marvin Bancayán el próximo 26 de setiembre, escribió un romántico mensaje a su pareja en su cuenta de Instagram.

“Muchas veces me han preguntado, por qué me enamore de ti, cuáles son las virtudes que hicieron que te ganaras mi corazón. A días de cumplir nuestro primer año de casados, me queda totalmente claro, que no me equivoqué en elegirte para que seas el hombre que comparta el resto de mi vida”, escribió la conductora de Domingos de Fiesta.

Katy Jara comentó cuáles son las cualidades del empresario que hicieron que se enamorara de él: “Eres humilde, sencillo, trabajador, buen hombre, noble y colaborador con todo aquel que te pide ayuda. Me demuestras a diario que crees en mí y en mi sueños, me ayudas a seguir construyéndolos”.

La cantante reveló que, además de ser su esposo, a Marvin Bancayán lo considera como un “gran aliado, en mi gran amigo, en mi gran compañero, en aquella persona en la que se que no va a fallarme”.

“Se que el camino es largo y difícil, pero tú no tienes miedo a nada y me transmites ese valor, valor que refuerza aún más mi confianza y a la vez me acelera el corazón, me emociona y me llena de ilusión, te observo, te miro en todo momento y quedo convencida de que quiero que estemos juntos siempre", concluyó Katy Jara, quien le dedicó la letra de una canción a su esposo.

