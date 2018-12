Katy Jara contó que un conductor provocó un triple choque por mirarla [FOTOS]

La cantante Katy Jara reveló que dejó sus estudios universitarios de Física Pura y la ilusión de trabajar en el Instituto de Energía Nuclear por ingresar al mundo del espectáculo y llegar a Lima. Eso sí, no se arrepiente de la decisión que tomó hace más de 14 años.

La también animadora de televisión señaló que se "escapó" de su casa para participar de un casting, lo que se convertiría en su primera experiencia en el arte. Lo hizo sin que sus papás se enterarán

"Fue una sorpresa para ellos, porque me escapé de mi casa en la madrugada con ayuda de mi hermana. Había logrado pasar un casting para un reality de canto y salí justo antes de que llegaran mis padres, que volvían a Trujillo desde Lima, donde habían estado trabajando", señaló en Trome.

"Siempre me ha gustado cantar desde los 5 años, aunque nunca me imaginé que podía vivir del arte", agrega.

Considerada como una de las mujeres más talentosas y bellas del país, la cantante inició su recorrido —aunque con poca suerte— en el programa 'Super Star'. Lejos de rendirse, probó suerte también en la famosa agrupación Agua Bella.

"Tampoco fue fácil. Decían que era muy chiquitita, que era muy voluptuosa y las chicas eran delgaditas y altas. Finalmente me aceptaron porque decían que cantaba bonito y así empezó mi carrera en la cumbia", contó.

Durante la conversación, Katy Jara reveló que por algunos años se sintió con "complejos" por su imagen física.

"Hubo un tiempo en que me sentía con muchos complejos, me sentía gorda, fea, muy pequeña. Poco a poco fui superando eso y entendiendo que las mujeres, los seres humanos, debemos querernos y aceptarnos tal y como somos, porque somos maravillosos", indica.

Aunque la cantante también contó una anécdota, que —felizmente— no terminó con mayores lamentaciones.

"No puedo estar en minifalda. La otra vez estaba grabando en un parque de Lince y cuando estaba por subir a la movilidad del canal, un chico me saluda desde su carro y por mirarme provocó un triple choque. Así que mejor tengo que estar discreta para no ocasionar accidentes de tránsito", dijo.