La conductora de 'Domingos de fiesta', Katy Jara brindó detalles sobre cómo sería su chico ideal. Asimismo, contó que cuando se enamoró, entregó todo a las parejas que tuvo, pero reconoce que también vivió un calvario cuando le fueron infiel.

"He pasado por muchas etapas en mi vida amorosa. Justamente, el dolor te lleva a lo más extremo de tu vida, a pensar las ideas más locas y absurdas. El que no sufre, no aprende", respondió Jara, quien reconoció que solo tuvo dos parejas que marcaron en su vida.

En entrevista con Trome , la ex Agua Bella argumentó que su última relación fue de 9 años y debido a toda la experiencia amorosa, se ha convertido en una mujer más fuerte, decidida y, segura.

Consultada sobre qué atributos debería tener su próxima pareja, la cantante explicó que el hombre debe ser respetuoso y que te admire siempre. "Un hombre que no te admira, no te ama. Además, que sea muy trabajador", agregó.

"¿Podrías estar con alguien menor que tú?" fue la pregunta que sorprendió a Katy Jara, quien respondió con un contundente no. "Nunca me han gustado los menores. Pero ojo, yo creo que no hay edad para el amor y no está mal que una mujer esté con un joven".