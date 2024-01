En una reciente entrevista, Katty Rojas reveló que José Cortez, el aún esposo de Leslie Moscoso, le propuso ir a un hotel lo cual consideró como una falta total de respeto, pues ella era conocida de la actriz cómica.

“En el año 2017 o 2018, si mal no recuerdo, yo estuve en una activación en Los Olivos con Juan ‘Chiquito’ Flores y, al terminar el evento, este señor me hizo una propuesta indecente para irnos a un hotel. En ese momento lo cuadré y le dije ‘¿qué te pasa?’ porque nos conocíamos, pues prácticamente fui la Cupido entre él y Leslie”, declaró para el diario Trome.

La figura del espectáculo aseguró que le mostró pruebas a Leslie sobre los mensajes del exfutbolista; sin embargo, Katty reveló que la actriz cómica defendió a Cortez.

“Sí, le pasé los pantallazos de lo que me escribía, pero ella salió en su defensa y nos dejamos de hablar, y la bloqueé. Lamento lo que vive y espero que supere esto, porque ese tipo es de lo peor”, agregó.

Finalmente, Rojas dejó entrever que José Cortez no tendría dinero. “Eso es lo que hace creer, no tiene dinero, en el medio todos saben que es un faltoso. Solo espero que Leslie pueda superar todo, porque no merece tanto dolor, nadie lo merece”, concluyó.





