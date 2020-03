Entre llantos, Katty García salió al frente para contar el drama que vive luego de su separación con Karim Vidal.

Desde los Estados Unidos, la exbailarina hizo un enlace con el programa ‘Magaly TV, la firme’ para contar que su ex se victimiza.

“Todo el mundo cree que ella es la pobrecita y yo la mala, pero no es así. Yo no la veo, no ve a mi hijo, yo hago mis cosas tranquila porque desde que me fui de esa casa, ella me hace la vida imposible”, dijo Katty.

“Yo vivo con miedo, no vivo como debería sera por ella”, agregó.

GANÓ LA TUTELA

Katty García también contó que Karim Vidal no ve a su hijo desde hace seis meses y que una Corte de Estados Unidos le dio la tutela a ella.

“La demanda que tanto habla ella en redes sociales, si la tuvimos, y la Corte decidió no darle los derechos de mi hijo. Los derechos de mi pequeño lo tengo yo porque soy la mamá”, refirió la ‘Toñita’, quien agregó que Karim nunca firmó a su hijo.

“MALA MUJER”

En otro momento, García sostuvo que su ex es una mala mujer y que le debe dinero. “Muchas personas creen que ella es como se vendió, una chica pobrecita, que sufre, que llora, que la lastiman, que la engañan, pero no es así. Ella es una mujer muy mala”, indicó.

Katty García también confirmó que está saliendo con un hombre. “Nos estamos conociendo, estoy disfrutando de la vida, no sé qué pueda pasar más adelante”, manifestó.