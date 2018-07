Katty García se defiende de las críticas: "No soy una mala madre"

La modelo Katty García se defendió de las personas que la criticaron fuertemente en redes sociales por no ponerle medias a su bebé de siete meses.

"He leído muchos comentarios y mensajes privados que me dicen: '¿Por qué Antonio no tiene medias?'. Chicas, por favor, hace mucho calor aquí donde vivo, sería horrible ponerle medias y que le suden los pies" , explicó la ex 'guerrera' en su cuenta de Instagram.

Katty García también explicó que su hijo Antonio sufre mucho de alergias.

"Entonces chicas, no soy una mala madre por no ponerle medias, solamente que Antonio sufre mucho de alergia y cuando suda le salen ronchitas, para evitar eso trato de tenerlo así, libre, pero cuando hace frío lo abrigo", indicó la modelo.