En la última edición de ‘Esto es Guerra’ se produjo un fuerte conflicto entre Johanna San Miguel y Katia Palma, quien justificó su participación en el programa ante las críticas de la reconocida ‘Chata’.

Katia Palma al inicio del programa reprendió a Johanna San Miguel por haber llegado tarde, recordando que un día antes ‘la mamá leona’ hizo un llamado de atención a sus compañeros por el mismo suceso.

“Ayer llegué 12.5 minutos tarde, pero el día de hoy me citaron para una activación, y por ello vine temprano. Pero, adivinen, ¿quién vino tarde? No voy a decir su nombre, porque me parece una falta de respeto”, dijo.

Tras ello, Johanna se defendió, pidiéndole que le diga por su nombre y no por señas: “Puedes decir mi nombre, no me tengas miedo. Di mi nombre, mi nombre es: Johanna San Miguel, la pionera de ‘Esto es Guerra’ y que gracias a mí has resucitado. Porque si no hubiera hablado de ti no estarías acá parada”.

Por otro lado, la popular ‘Chata’ afirmó que Katia y Cristian Rivero la excluyeron cuando trabajaron juntos en otro canal, pero señaló que “la vida da vueltas” y ahora ambos están colaborando como conductores en ‘Esto es Guerra’.

Después de eso, Katia explicó a Johanna las razones de su ingreso al reality, destacando que los seguidores la aprecian por la frescura de nuevos rostros en la pantalla. También aconsejó a Johanna que disfrutara el momento, ya que la audiencia tiende a cambiar con el tiempo.

“¿Sabes por qué estoy acá? Porque la gente me quiere, porque me tomé el tiempo de leer todos los comentarios del programa y a la gente le gusta que esté aquí porque quiere ver nuevos rostros. Por eso la gente va rotando, por eso hay combatientes y guerreros nuevos. Así que (Johanna) disfruta el momento nada más”, señaló.

