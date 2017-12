Katia Palma: “Será todo un reto ser la protagonista de un filme”

Katia Palma no se duerme en sus laureles y para el próximo año tendrá su primer rol protagónico en el cine, bajo la dirección de Adolfo Aguilar.

¿Qué tal esta nueva temporada de Yo soy?

¡Chévere! En esta temporada la gente está más power y hay géneros musicales para todos los gustos.

¿Qué te parecieron las críticas de William Luna por supuestamente bromear en doble sentido en el programa?

No tiene ningún sentido lo que dijo porque yo no ofendí a nadie, pero cada persona tiene el derecho de opinar... Que William Luna venga al programa y que la gente sea feliz.

En actuación, ¿cómo te va en la sitcom Pensión Soto?

Yo estoy feliz en la comedia. Estaré en unos capítulos más, pero la experiencia fue buenaza y lo volvería a hacer. Lo que sí se viene es que para el próximo año estaré en una película de Adolfo Aguilar.

¿En qué película vas a actuar?

No puedo dar detalles, pero seré la protagonista y es todo un reto. Es una película de humor y trata sobre una mamá soltera que busca el amor... El reparto no sé, yo solo pedí que me pongan churros para besarlos. El rodaje será a mediados de 2018.

¿Habrá más funciones con Las Banda-las?

Sí, se viene la segunda parte de los shows y tenemos muchas cosas porque el público lo pide.

¿Hay planes para que Las Banda-las estén en el cine?

Seríamos un buen producto y las personas que quieran contar con nosotras se doblarán. Esperaremos propuestas.

¿Qué otros proyectos tienes?

Estoy en la búsqueda de mi monólogo, que lo había dejado en stand by. Eso ya será para el próximo año.

Dato

"Hice un cameo en la película 'Una Navidad' en verano y estuvo muy divertido”.