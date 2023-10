Katia Palma utilizó sus redes sociales para contar una anécdota que vivió mientras regresaba de trabajar. La actriz cómica relató cómo miembros de la Policía Nacional del Perú la detuvieron al verla manejando por las calles.

De acuerdo con la versión de Katia, los efectivos le pidieron, en primer lugar, sus documentos. “Me pidieron por mi DNI, pero yo les di mi brevete porque es lo que corresponde”, dijo.

Tras esto, relató que el policía le preguntó si había tomado alcohol. “Luego huelen y me dicen si he tomado. Yo respondo que no es así y me comentan que me harán una prueba. Yo accedí y bajé de mi vehículo” , agregó.

La exjurado de ‘Yo Soy’ comentó que le hicieron pasar un momento incómodo al pedirle pasar por un peculiar procedimiento.

“Me dijeron: ‘Extiende los brazos. Cierre los ojos. Ahora camine, pegadito, paso por paso. Sople’. Y yo hice todo. Luego me entregó mi brevete. Yo creo que deberían buscar otro método. Da vergüenza que te pare un policía y te haga eso” , puntualizó.