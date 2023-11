Tras debutar en la conducción de ‘Esto es Guerra’, Katia Palma empezó a dar qué hablar con sus confesiones y esta vez reveló cuáles son sus sentimientos hacia Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo, de quien dice sentirse atraída por su escultural anatomía.

La actriz cómica fue consultada por las recientes declaraciones de la ‘Chinita’, quien aseguró que “nunca” la vio con buenos ojos porque sospechaba de una infidelidad con el padre de su hija.

Ante ello, Katia Palma descartó que tenga una mala relación con la conductora de ‘Más Espectáculos’. “Eso es mentira, porque hemos trabajado juntas. A mí me cae súper bien. Yo no tengo nada en contra de ella. La quiero un montón, me parece una gran compañera”, sostuvo la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’.

Fiel a su estilo, la conductora de EEG aprovechó las cámaras para llenar de elogios a Gino Assereto y dejó abierta la posibilidad de iniciar un romance con él.

“ A mí Gino me parece un chico muy atractivo y simpático. Yo empecé a echarle ojo desde que Jazmín ya no está con él, entonces que la china no se pique” , sostuvo sorprendiendo a más de uno.

“ Yo sé que (Jazmín) está contenta con su chico, que también es un guapo, así que cuidado con tu chico más bien. Y si yo estuviera en algún momento con Gino, yo creo que la china me daría su bendición, estoy casi segura” , acotó Katia Palma, dejando entrever que estaría dispuesta a iniciar algo más que una amistad con el chico reality.