La actriz y presentadora Katia Palma fue presentada este lunes 6 de noviembre como la nueva conductora de “Esto es guerra”, en reemplazo de Johanna San Miguel que se encuentra alejada del programa por asuntos laborales.

Además, la artista no dudó en agradecer a la producción por la oportunidad que le están dando de compartir la animación junto a Renzo Schuller. Tras su debut en el reality, la actriz cómica aprovechó para brindar sus primeras apreciaciones tras regresar a la pantalla chica.

- Se confirmó tu ingreso al programa EEG…

Cuando recibo la invitación de Peter (Fajardo) me sentí feliz de trabajar con gente que ya había estado antes. El programa me parece entretenido, aparte de ser muy sintonizado. Estamos acá para ayudar para que el programa crezca, ese es el objetivo.

-¿Sentiste nervios por conducir un programa distinto a lo que has hecho?

Los nervios normales que todo el mundo puede sentir para un estreno, pero creo que tengo la suficiente experiencia para vacilarme mucho. Creo que voy a entrar bien al programa.

-¿Te tomó por sorpresa el llamado para que conduzcas?

Yo dije que en algún momento podía pisar el programa y se dio, ahora estoy contenta con el llamado y solo queda asumir el reto.

- Te va tocar compartir la conducción con Renzo Schuller…

A Renzo lo conozco muchos años y somos amigos, creo que ahí estoy segura. Aparte, Renzo tiene tantos años en la conducción del programa que creo que va haber un buen resultado. Lo importante es divertirnos porque el programa ya funciona, nosotros somos simples guías porque los protagonistas son los chicos. Yo me siento contenta y segura con Renzo al lado.

- Me imagino que en algún momento te gustaría juntarte también con Johanna San Miguel…

Eso lo tenemos que ver más adelante, por ahora lo concreto es la invitación que me ha dado Peter y bacán, la voy aceptar con onda y con lo mejor que pueda dar que es mi trabajo durante todos estos años en televisión y punto.

¿Anteriormente tuviste la oportunidad de ver el programa?

Sí, claro, cuando empezó EEG fue un fenómeno, no por nada está muchos años al aire. Por supuesto me parece entretenido y conducirlo va ser una experiencia nueva, porque yo he vengo de hacer otra clase de reality que no es tanto de competencia. Además, tuve un par de meses conduciendo Calle 7, que era un formato parecido a esto, pero mi experiencia va más por la conducción como Yo Soy, en donde estuvo bastante tiempo. Yo no estoy para juzgar a los chicos, sino para apoyarlos en el programa.

-Siempre se juzga a los chicos como ‘arma vasitos’, pero varios de ellos han conseguido otros logros como es el caso de Luciana Fuster…

Me parece buenísimo, todos empezamos siempre por algo y el que agarra las oportunidades por el camino, bienvenido sea. Conozco a mucha gente del programa que no solo ha tomado la oportunidad para levantar vuelo, como Alejandra Baigorria, Angie Arizaga, Natalie Vértiz, Mario Irivarren, Nicola Porcella, Milett Figueroa y Yaco Eskenazi. Todo el mundo tiene algo más que dar a la gente y eso han sido oportunidades claves para ellos, cosa que me alegra y los felicito porque uno no puede estar estancado en una sola cosa. Todos tiene el derecho a pasar por varias etapas de su vida y quien es mosca sigue creciendo.

-¿Sientes que hay cierto prejuicio de algunos programas por los chicos reality?

Creo que hay gusto para todos, la televisión es para todos, al que le gusta o no le gusta, al que le gusta el reality de canto o de competencia o de cocina o imitación. Creo que hay público para todos y no me quiero centrar solamente en el prejuicio y el juzgamiento del resto de personas no solamente por ellos.

-¿Qué mensaje le darías a todos los seguidores de EEG?

Muchas gracias a todos, la gran cantidad de mensajes positivos que he recibido ha sido increíble. Ahí demuestras que con tu chamba vas por buen camino y me encanta. Lo importante es que todos se diviertan, eso es lo mas importante.

- Sigues causando sensación en las redes sociales por tu nueva figura…

Una siempre se quiere ver bien, yo me veo bien para mí y bacán que a todo el público le guste. Después de esto creo que voy abrir mi cuenta de OnlyFans (risas).

- Te ha ido bien con la manga gástrica…

Me la hice hace dos años, pero la idea es mantenerse y eso es lo jodido. Trabajamos para eso todos los días.

- También muchos preguntan quién fue el doctor que te ha operado…

La manga gástrica no solamente es por un tema estético, sino también por un tema de salud, porque yo fui muchas veces para hacerme lo mismo y me dijeron que todavía no estaba. Me operé con el doctor Erick Piskulich, quien aparte es mi amigo y me fue súper bien.





VIDEO RECOMENDADO:

Medallista peruano rechazó reconocimiento del alcalde de Abancay entre lágrimas (VIDEO)