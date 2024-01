Katia Palma sorprendió a más de uno al hablar abiertamente sobre la maternidad en una entrevista para el podcast “Por algo pasan las cosas” de los actores Christopher Gianotti y Úrsula Boza.

La actriz cómica se sinceró y explicó cómo su decisión de no querer tener hijos la afectó emocionalmente, motivo por el cual tuvo que luchar contra la depresión.

“Lo pensé, dije: ‘Cuando tengo sesenta, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a estar sola, nadie me va a acompañar o me va a llevar al policlínico para que me pongan la inyección’. Me deprimí en un momento”, contó la exjurado de ‘Yo Soy’.

No obstante, Katia Palma dijo que finalmente se resignó a aceptar que no iba a cumplir su sueño de ser madre y que en la actualidad está feliz y cómoda con la vida que lleva.

“La decisión que tomé me va bien porque me siento bien como estoy. Me siento contenta, me encanta tener un montón de sobrinos, hago el papel de madre y padre a la vez, soy la engreidora, no me siento sola porque estoy buscando familia en el camino para que en un futuro estén conmigo, todo lo que estoy dando debería de regresar”, agregó la actriz.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: