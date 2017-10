Kate Winslet revela su secreto para no obsesionarse con su peso

Kate Winslet confesó su secreto mejor guardado para no obsesionarse con su peso en una entrevista para la revista The Sun.

La actriz de 41 años no sabe cuánto pesa porque no se sube a una balanza desde hace 12 años. Y esta práctica es mejor que seguir una dieta milagrosa, según explica.

"No sé cuánto peso ahora mismo. De hecho, hace 12 años que no me subo a una balanza. Un gran tip para tener este gran estado de ánimo", señaló Kate Winslet.

“Si pasas tanto tiempo centrada en lo que está mal, por ejemplo, en cuánto pesas, entonces te olvidas de disfrutar el lado divertido de la vida, ¿no crees?”, añadió la protagonista de 'Sentido y sensibilidad'.