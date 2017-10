Una explosiva revelación ha conmocionado el mundo del espectáculo internacional. La actriz mexicana Kate del Castillo reveló que tuvo intimidad con el actor Sean Penn, en el proceso de conseguirle una entrevista con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán'.

“Nunca me enamoré de él, tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo, pero eso fue todo, eran negocios”, declaró hoy Kate del Castillo al programa Good Morning América.

Al ser cuestionada del por qué recién confesó tener algo más que una amistad con la estrella de Hollywood, del Castillo indicó que “nadie me preguntó, y fue tan estúpido que todos pensaban que [yo] había tenido algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó, y no estoy fanfarroneando”, agregó la actriz.

Everyone told their story, this is mine. #TheDayIMetElChapo #CuandoConociAlChapo @Netflix @netflixlat NOW STREAMING Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 12:00 PDT

Desde siempre, los rumores apuntaron a un supuesto enamoramiento del temido capo de la droga en México de la actriz mexicana. Y estos persisten, aunque del Castillo tiene otros recuerdos del narcotraficante. La actriz azteca señaló que cuando se encontró con el narcotraficante ocurrió que "pensé que me violaría o me mataría".

Sean Penn, 'El Chapo' y Kate del Castillo. Sean Penn, 'El Chapo' y Kate del Castillo. Sean Penn, 'El Chapo' y Kate del Castillo.

Las declaraciones de la conocida actriz se dan en medio de la promoción del documental 'Cuando conocí al Chapo', de Netflix.

"Es repugnante"

Al respeto, el actor de Hollywood rechazó —a través de su vocero— el documental de Netflix.

“Es un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable”, dijo Mark Fabiani, representante de Penn.

Se debe tener en cuenta que en octubre del 2015, 'El Chapo' ofreció una entrevista en la clandestinidad a Sean Penn, en la que también estuvo presente la actriz Kate del Castillo.

La intérprete es investigada por el gobierno mexicano por indicios de que 'El Chapo' habría invertido en un negocio de la actriz.