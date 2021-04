La golpearon, la insultaron, la asfixiaron. Por primera vez, la actriz mexicana Kate del Castillo cuenta lo que vivió al lado de su ex pareja, el futbolista (ahora retirado) Luis García, con quien estuvo casada poco más de un año.

"Las mujeres no necesitamos disculparnos por nada, por ser mujeres, claro que no", dice la actriz mexicana en un video en inglés, como parte de una campaña de concientización sobre los abusos contra las mujeres denominada Real Women Real Stories.

En el video, Kate del Castillo, famosa por papeles como 'La reina del Sur' y la recién estrenada serie 'Ingobernable' de Netflix, confiesa el maltrato que sufrió durante su matrimonio, y asegura que ahora es una persona completamente diferente a la que permitió tanto abuso.

"Lo que pasé en este matrimonio fue muy duro porque fue la primera vez que yo me enfrenté a la vida, yo sola, y no tenía las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida en una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como es un matrimonio con violencia", dice.

El maltrato en su matrimonio con "uno de los mejores futbolistas en la Ciudad de México", dice, comenzó justo después de la luna de miel. Kate del Castillo no menciona a Luis García, pero todo el mundo sabe quién fue su esposo.

En 2001 contrajo matrimonio con el futbolista y ahora comentarista de televisión. Se divorciaron en 2004 y en 2007 la actriz reveló, por medio de un libro, la razón por la que se habían separado, pero no fue tan explícita como ahora. Kate dejó entrever que sufrió de violencia doméstica mientras estaba casada con el futbolista, lo cual fue negado por el aludido.

"Empezó a tocarme, pegarme, patearme…"

"Ahora que lo pienso, sabía que había algo ahí en el fondo de mi mente que era como una luz roja que decía 'algo no está bien'. Pero ya sabes, cuando estás enamorado no ves esas señales", puntualiza.

La actriz asegura que llegó a pensar que tenía una autoestima bastante buena, "pero este hombre me rompió, en muchas maneras".

El ex de la actriz la maltrató salvajemente: "Con mi trabajo (él) me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: 'oh, por Dios, despertaste más fea que ayer' y se reía…Empezó a tocarme, pegarme, patearme… trató de asfixiarme muchas veces".

Kate del Castillo estuvo casada año y medio con ese sujeto, "pero se sintió como diez años".

"En ese momento me vi y dije: ni un día más. No puedo ver a esta persona así ni un día más, y tenía que hacer algo", dijo. El ex de la actriz se fue a Japón por el Mundial y ella aprovechó para marcharse.

De acuerdo con su testimonio, la actriz enfrentó un largo proceso de recuperación emocional tras la relación.

"Pasé varios años tratando de recuperar esa confianza en mí misma, recuperar especialmente el respeto por mí misma, tener algo de respeto por mí misma, y eso me tomó un largo tiempo, mucho tiempo, y creo que eso es lo que me enoja. No el ser una víctima, sino que alguien venga y pueda destruirte y romperte, sólo así".

Añade: "Ahora me doy cuenta que no necesitamos a nadie ni de nadie, no necesitamos cierto trabajo o una cosa material para ser felices, de entrada. Cómo sale uno adelante de eso y qué haces para cambiarlo, eso es lo más importante: el recuperar los pedazos que quedan de uno, de regresar a creer en ti misma, de regresar a respetarte. Creo que o que funciona es el amor a uno mismo. Lo que te hace grande, lo que te hace cambiar, crecer, es el amor a ti mismo".