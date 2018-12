Kate del Castillo regresa a México por primera vez tras polémica por 'El Chapo'

Kate del Castillo regresó a México para poder celebrar las fiestas de fin de año. La actriz retornó a su país de origen tras problemas legales que tuvo por el encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La mexicana declaró a EFE que se encuentra muy emocionada por visitar de nuevo a sus padres y disfrutar de unos días de descanso en compañía de sus seres queridos. Como se recuerda, Kate del Castillo estuvo en su casa de Los Ángeles tras la polémica que se inició tras la reunión que tuvo con "El Chapo" Guzmán.

La protagonista de 'La Reina del Sur' manifestó que sus problemas judiciales en México ya están solucionados. Kate del Castillo también indicó que no necesita "luz verde de nadie" para poder ingresar a México.

"El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún Gobierno", manifestó.

"No tengo nada que esconder, ni tengo que pedir ningún favor. Es cuestión de que se pongan a leer mi caso y que se enteren de qué se trata", indicó la actriz cuando fue consultada por su caso.