Kate del Castillo: “Los premios no son más que una ayuda al ego”

La actriz mexicana, Kate del Castillo señaló que los galardones “no son más que una ayuda al ego”, tras enterarse de que fue nominada en los Premios Platino, gracias a su papel en la serie ‘Ingobernable’.

“Tengo un cariño especial a los Premios Platino, pero en realidad los premios no son más que una ayuda al ego. Todos queremos, de una u otra manera, ser reconocidos en cualquier ámbito, en cualquier trabajo que hacemos”, dijo la artista, según publicó la página web laprensa.com.

Del Castillo calificó la nominación como una “bonita motivación” y en su caso aseguró que la llena de “humildad”.

“Y es una bonita motivación, además increíble con todas las chicas con las que estoy nominada, pues me hace sentir importante, me llena de humildad y me da mucha alegría”, expresó la actriz, quien además consideró la nominación como “un apapacho para toda la gente de 'Ingobernable'”.

La protagonista de la desaparecida serie ‘La reina del Sur’ fue nominada a mejor actriz de televisión y será figura principal de la quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que este 29 de abril se celebrará en la Rivera Maya, en México.