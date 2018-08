Kate del Castillo siempre utiliza su cuenta en Instagram para mostrar todas las actividades que realiza día con día. La actriz compartió un clip donde le realiza un tatuaje en Bogotá, Colombia.



En imágenes se puede apreciar a Kate del Castillo (45) siendo tatuada en la espalda. Pero los seguidores de la estrella mexicana se sorprenden al ver que no se ríe y la pasa de lo mejor en a la hora de la realización del trabajo artístico.



"No te dolió", "El tatuaje es grande y no te duele", "Es muy valiente para hacer un tatuaje tan grande en la espalda", "Y yo lloro cuando me inyectan", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social de Kate del Castillo.



"Todo con @tequilahonor es mucho mejor", escribió Kate del Castillo en el video donde aparece siendo tatuada. La actriz tomó un poco de tequila para "agarrar" valor y soportar el dolor .



"Así las cosas por Bogotá en sábado por la noche", agregó Kate Del Castillo en el clip que publicó en su cuenta personal de Instagram.